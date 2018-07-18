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Хто керуватиме ДБР: відібрані 27 держслужбовців

Конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань.

Рішення комісія прийняла на засіданні 18 липня, повідомляє Українська правда.

Зокрема, затверджено такі кандидатури:

  1. Директор територіального управління у Києві – Руслан Марчук.  Він працює в поліції.
  2. Директор територіального управління у Краматорську  – Артем Матвєєв.
  3. Директор територіального управління у Львові – Микола  Друзюк. Він керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області. Його призначення лобіює народний депутат від партії “Свобода” Ігор Кривецький.
  4. Директор територіального управління у Мелітополі – Денис Керман. Він працює заступником начальника управління представництва інтересів громадянина і держави в суді прокуратури Запорізької області.
  5. Директор територіального управління у Миколаєві – Олег Денега. Він був помічником заступника генерального прокурора Олега Заліска, креатура депутата від фракції БПП Олександра Грановського.
  6. Директор територіального управління у Полтаві – Володимир Тимошко.
  7. Директор територіального управління у Хмельницькому – Сергій Палатов.
  8. Керівник першого управління організації досудових розслідувань – Євген Шевцов. Він працює в поліції і ДБР.
  9. Керівник другого управління організації досудових розслідувань – Олександр Туру. Він працює начальником Ірпінського відділення ГУ ДФС у Київській області.
  10. Керівник третього управління організації досудових розслідувань – Артем Бугаєць.
  11. Керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки – Роман Білоус. Він службовець нацполіції.
  12. Керівник управління оперативних розробок – Володимир Криволапов.
  13. Керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань – Сергій Житник. Він працює в поліції. Його посада пов’язана з аграрним сектором та сферою земельних відносин.
  14. Керівник управління внутрішнього контролю – Богдан Чобіток. Чобіток пройшов за квотою начальника ГУ “К” СБУ Павла Демчини та його заступника Василя Пісного. Раніше він працював у СБУ.
  15. Керівник управління забезпечення діяльності – Василь Титарчук. Наразі тимчасово не працює.
  16. Керівник управління кадрової роботи та державної служби – Віталій Француз.
  17. Керівник управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій – Андрій Багров. Працює у нацполіції.
  18. Керівник управління оперативного забезпечення та оперативно технічних заходів – Олександр Яковлев.
  19. Керівник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, головний бухгалтер – Денис Луцик.
  20. Керівник управління правового забезпечення – Оксана Пащенко. Вона заступник директора департаменту ДКВС Мін’юсту.
  21. Керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації – Алла Костюкова. Вона заступниця начальника відділу Національної академії СБУ.
  22. Керівник управління спеціального призначення – Андрій Калашник.
  23. Начальник відділу внутрішнього аудиту – Петро Божевський. Він працює в СБУ.
  24. Начальник відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення – Олександр Коваль.
  25. Начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ – Мар’яна Гайовська-Ковбасюк. Вона начальник відділу моніторингу та аналітики управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ.
  26. Головний спеціаліст відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролю – Ярослав Денисенко і Дмитро Шишкарьов.

Після цього список, затверджений комісією, передадуть директору ДБР Роману Трубі.

Читайте: Ніяких премій! Кабмін заборонив виплату бонусів у держкомпаніях

Раніше Факти ICTV писали, що СБУ звинуватили у масштабних розкраданнях під час обшуків.

Фото: dreamstime

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