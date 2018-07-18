Хто керуватиме ДБР: відібрані 27 держслужбовців

Конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань.

Рішення комісія прийняла на засіданні 18 липня, повідомляє Українська правда.

Зокрема, затверджено такі кандидатури:

Директор територіального управління у Києві – Руслан Марчук. Він працює в поліції. Директор територіального управління у Краматорську – Артем Матвєєв. Директор територіального управління у Львові – Микола Друзюк. Він керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області. Його призначення лобіює народний депутат від партії “Свобода” Ігор Кривецький. Директор територіального управління у Мелітополі – Денис Керман. Він працює заступником начальника управління представництва інтересів громадянина і держави в суді прокуратури Запорізької області. Директор територіального управління у Миколаєві – Олег Денега. Він був помічником заступника генерального прокурора Олега Заліска, креатура депутата від фракції БПП Олександра Грановського. Директор територіального управління у Полтаві – Володимир Тимошко. Директор територіального управління у Хмельницькому – Сергій Палатов. Керівник першого управління організації досудових розслідувань – Євген Шевцов. Він працює в поліції і ДБР. Керівник другого управління організації досудових розслідувань – Олександр Туру. Він працює начальником Ірпінського відділення ГУ ДФС у Київській області. Керівник третього управління організації досудових розслідувань – Артем Бугаєць. Керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки – Роман Білоус. Він службовець нацполіції. Керівник управління оперативних розробок – Володимир Криволапов. Керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань – Сергій Житник. Він працює в поліції. Його посада пов’язана з аграрним сектором та сферою земельних відносин. Керівник управління внутрішнього контролю – Богдан Чобіток. Чобіток пройшов за квотою начальника ГУ “К” СБУ Павла Демчини та його заступника Василя Пісного. Раніше він працював у СБУ. Керівник управління забезпечення діяльності – Василь Титарчук. Наразі тимчасово не працює. Керівник управління кадрової роботи та державної служби – Віталій Француз. Керівник управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій – Андрій Багров. Працює у нацполіції. Керівник управління оперативного забезпечення та оперативно технічних заходів – Олександр Яковлев. Керівник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, головний бухгалтер – Денис Луцик. Керівник управління правового забезпечення – Оксана Пащенко. Вона заступник директора департаменту ДКВС Мін’юсту. Керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації – Алла Костюкова. Вона заступниця начальника відділу Національної академії СБУ. Керівник управління спеціального призначення – Андрій Калашник. Начальник відділу внутрішнього аудиту – Петро Божевський. Він працює в СБУ. Начальник відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення – Олександр Коваль. Начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ – Мар’яна Гайовська-Ковбасюк. Вона начальник відділу моніторингу та аналітики управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ. Головний спеціаліст відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролю – Ярослав Денисенко і Дмитро Шишкарьов.

Після цього список, затверджений комісією, передадуть директору ДБР Роману Трубі.

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