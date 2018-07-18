Мати Балуха відмовилася просити Путіна про помилування сина

Мати українського політв’язня Володимира Балуха відмовилася просити президента РФ Володимира Путіна про помилування сина.

Мати українського політв’язня Володимира Балуха заявила, що не збирається просити президента РФ Володимира Путіна про помилування сина, повідомляє Крим. Реалії.

– Я Путіна просити не буду. Мене Вова (Володимир Балух. – Ред.) не так зрозуміє. Він проти, щоб просити. Просити – це визнати свою провину. А він провину не може визнати, тому що ні в чому не винен, – сказала мати політв’язня.

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До слова, мати українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого до 20 років в російській колонії, звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування сина.