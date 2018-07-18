Метро на Виноградар: проект на будівництво затверджено

КМДА затвердила проект будівництва ділянки Сирецько – Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Нова ділянка лінії метрополітену складатиметься із двох станцій – Мостицька та Проспект Правди.
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За планом будівельні роботи триватимуть 36 місяців, їхня вартість оцінюється у 6,3 млрд грн.
Згідно з розпорядженням, пропускна спроможність цієї ділянки метрополітену становитиме 40 пар поїздів на годину.
Проект буде реалізований коштом місцевого бюджету.
Раніше Факти ICTV писали, що у п’ятницю, 13 липня, кияни поповнили свої картки метро майже 6 млн поїздок.
Фото: dreamstime
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