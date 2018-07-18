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Метро на Виноградар: проект на будівництво затверджено

КМДА затвердила проект будівництва ділянки Сирецько – Печерської лінії метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Нова ділянка лінії метрополітену складатиметься із двох станцій – Мостицька та Проспект Правди.

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За планом будівельні роботи триватимуть 36 місяців, їхня вартість оцінюється у 6,3 млрд грн.

Згідно з розпорядженням, пропускна спроможність цієї ділянки метрополітену становитиме 40 пар поїздів на годину.

Проект буде реалізований коштом місцевого бюджету.

Раніше Факти ICTV писали, що у  п’ятницю, 13 липня, кияни поповнили свої картки метро майже 6 млн поїздок.

Фото: dreamstime

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