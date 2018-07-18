Ніяких премій! Кабмін заборонив виплату бонусів у держкомпаніях

Кабмін заборонив виплати премій і винагород співробітникам державних підприємств.
Таке рішення ініціював прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає 112.ua.
– Я пропоную заборонити виплату премій, тобто бонусів і винагород, співробітникам держкомпаній, – заявив прем’єр.
Він зазначив, що співробітники держкомпаній і так мають високу зарплату і зобов’язані брати до уваги реальну економічну ситуацію в країні.
У зв’язку з цим прем’єр-міністр дав розпорядження протягом 3 днів підготувати проект рішення і передати йому на підпис.
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До речі, раніше Володимир Гройсман звернувся до наглядової ради (НР) НАК Нафтогаз із проханням переглянути рішення про високу премію правлінню у $46,3 млн.
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