Ніяких премій! Кабмін заборонив виплату бонусів у держкомпаніях

Кабмін заборонив виплати премій і винагород співробітникам державних підприємств.

Таке рішення ініціював прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає 112.ua.

– Я пропоную заборонити виплату премій, тобто бонусів і винагород, співробітникам держкомпаній, – заявив прем’єр.

Він зазначив, що співробітники держкомпаній і так мають високу зарплату і зобов’язані брати до уваги реальну економічну ситуацію в країні.

У зв’язку з цим прем’єр-міністр дав розпорядження протягом 3 днів підготувати проект рішення і передати йому на підпис.

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До речі, раніше Володимир Гройсман звернувся до наглядової ради (НР) НАК Нафтогаз із проханням переглянути рішення про високу премію правлінню у $46,3 млн.