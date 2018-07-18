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Погода в Україні на сьогодні, 18 липня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікуються короткочасні дощі.

Сьогодні на території України очікуються короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях та на півночі Лівобережжя подекуди сильні дощі.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 15-20°, вдень потеплішає до 21-26° тепла, на півдні країни до 30°.

Читайте: Дощ у Києві: машини пливуть по дорогах

У Києві сьогодні йтимуть короткочасні дощі.

Температура вночі 17-19°, вдень 24-26°.

До слова, Факти ICTV публікували детальний прогноз погоди на липень 2018 року.

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