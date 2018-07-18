Президент Київстару Чернишов залишає компанію – ЗМІ

Президент компанії Київстар Петро Чернишов збирається піти у відставку.

Президент телекомунікаційної компанії Київстар Петро Чернишов йде у відставку, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на власне джерело.

Чернишов був переобраний на посаду президента компанії з 14 липня 2017 року по 13 липня 2018 року. Він уже повідомляв про закінчення контракту в якості президента Київстару, але не коментував подальші плани.

За інформацією Інтерфакс-Україна, на посаду Чернишова можуть призначити генерального директора Beeline у Казахстані Олександра Комарова.

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До слова, з 11 квітня український мобільний оператор Київстар встановив обмеження швидкості інтернету в 1,8 Мбіт/c після використання перших 6 тис. мб на добу.

Фото: Peter Chernyshov