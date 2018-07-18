Рішення Стокгольмського арбітражу обов’язкове для всіх і РФ не виняток – Петренко

Рішення Стокгольмського арбітражу є обов’язковими до виконання на території всіх країн-членів ООН, яким є і РФ.

– У РФ завжди приймають якісь фейкові рішення щодо перебігу рішень легальних міжнародних судів, але ці фейкові рішення не мають жодних юридичних наслідків. Рішення Стокгольмського арбітражу є обов’язковим на території практично всіх країн-членів ООН. РФ не є винятком, – заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає Інтерфакс-Україна.

Читайте: Транзит російського газу через Україну – план на 10 років

За його словами, наразі триває процес юридичних процедур щодо примусового стягнення активів російського Газпрому на виконання цього рішення суду.

– Усі їхні заяви – ні що інше як певна маніпуляція, спрямована на внутрішнього споживача, на населення РФ, якому щодня показують фейкові новини, – підсумував міністр юстиції.

Раніше Факти ICTV писали, що НАК Нафтогаз України подала позов в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом із російською компанією Газпром. Попередньо компанія оцінює свої грошові претензії у $11,58 млрд.

Фото: Павло Петренко/Facebook.