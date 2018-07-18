СБУ звинуватили у масштабних розкраданнях під час обшуків

Історії трьох українців, які звинуватили у крадіжці цінного майна співробітників Служби безпеки України, що проводили у них обшуки під приводом боротьби з торгівлею зброєю.

Троє українців займаються абсолютно різною діяльністю, проте їх об’єднує те, що після обшуків СБУ у всіх у них пропали цінні речі.

Свої історії вони розповіли Забороні.

Андрій Кутьін

У будинку 32-річного київського інженера-програміста Андрія Кутьіна СБУ проводила обшуки у 2017 році.

В ордері на обшук говорилося, що його підозрюють у контрабанді та незаконному поводженні зі зброєю.

У нього були всі необхідні документи, а зброя зберігалася у сейфі разом з сімейними заощадженнями у розмірі близько $36 тисяч.

СБУ вилучила всі виявлені речі і внесла їх у протокол, однак пізніше чоловік виявив, що під час обшуку зникли й інші цінні речі, аж до пляшок з дорогим алкоголем.

При цьому Кутьін весь час був у наручниках, а в допомозі адвоката йому було відмовлено.

Після обшуку чоловіка відвезли до Харкова, де протримали кілька днів на якійсь квартирі.

Зрештою йому повернули частину вилучених речей, однак замість $36 тисяч надали розписку від його “знайомого”, якому він нібито позичив свої гроші.

– Я говорю: а де решта? Вони мені: чувак, вибач – керівництву подарунки треба було зробити. Як подарунки? Ті плечима знизують – не подобається, можемо і ці забрати. Дійшло до того, що у мене був мисливський порох у каністрах – вони навіть звідти по полканістри повідсипали, – розповів колекціонер.

Олексій Дем’янчук

А ось у 49-річного моряка Олексія Дем’янчука з Києва у квітні 2018 року під час обшуку вилучили колекцію антикварних револьверів вартістю близько $200 тисяч.

Їх у нього було більше 60 штук, а залишилося всього “п’ять-шість”.

Олексія затримали під будинком. СБУ в той час провела серію обшуків, які назвала “викриттям міжнародного організованого угруповання торговців зброєю”, а колекціонер потрапив на оперативне відео.

Після цього був суд, і цілий місяць чоловік провів у СІЗО.

А тим часом викрадену СБУ зброю також почали продавати через інтернет.

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Антон Примушко

Подібна історія була і у 49-річного військового Антона Примушка. Співробітники СБУ прийшли до нього у 2015 році, інкримінуючи “торгівлю зброєю”.

Суд його вже давно виправдав, проте повернути свої речі, що зникли після приходу співробітників спецслужби, йому досі не вдалося.

Так, у військового під час обшуку забрали бронежилети і розвантаження, робочий інвентар, приціли, окуляри нічного бачення, патрони і багато інших речей, без яких на фронті важко.

А збитки можна оцінити в десятки тисяч доларів. Всупереч постанові суду, не повернули навіть те, що повинні були.

Крім мисливської та нагородної зброї в будинку Примушко була також трофейна, яку батальйон Київ-2, начальником якого він був у той час, привіз із зони АТО.

Крім того, пропав і автомобіль батальйону, на якому зброю привезли до Києва.

Примушко також згадує, що коли співробітники СБУ розклали зброю для зйомки, то підкинули до неї і георгіївську стрічку.

Військовий бореться за справедливість досі і відступати не має наміру.

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