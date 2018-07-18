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Штормове попередження в Україні: де погіршиться погода

До кінця доби 18 липня в Україні очікуються грози і сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

– До кінця доби 18 липня в Україні, крім крайнього півдня, грози, у центральних і південних областях місцями шквали 15-20 м/с, – йдеться у повідомленні.

Крім того, 18-19 липня у південних і Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте: Дощ у Києві: машини пливуть по дорогах

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.

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