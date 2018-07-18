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У Чернігові знайшли стародавнє семиповерхове кладовище

У Чернігові під час розкопок знайшли стародавнє семиярусне кладовище.

Роскопки

У Чернігові на мисі Єлецької гори під час розкопок було виявлено семиярусне кладовище, яке діяло з XIV по ХІХ століття, повідомила доцент інституту історії, етнології та правознавства Національного університету Чернігівський колегіум Олена Черненко у Facebook.

– Результати розкопок підтверджують висновок, що за часів після монгольської навали (не раніше XIV ст.) на цій ділянці сформувався християнський цвинтар. Він функціонував безперервно протягом багатьох століть (принаймні до XIX ст.), у результаті чого утворилося до 7 ярусів могил, які перекривають і прорізають одна одну. Це кладовище не позначено ні на одному з планів Чернігова і не згадується у письмових джерелах, – написала Черненко.

За її словами, цвинтар, скоріш за все, не був монастирським, оскільки на його території знаходиться багато дитячих поховань.

Також біля могил знайшли хрестик XVIII століття, дві “димлені” миски того ж часу та інші предмети побуту.

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У Чернігові знайшли стародавнє семиповерхове кладовище / 2 фотографии

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До слова, у Будинку дельфінів в Помпеях археологи розкопали нові фрески.

Фото: Олена Черненко

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