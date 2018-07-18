У Рівному затримано уродженця РФ, що звав в Україну російські танки

У центрі Рівного поліція сьогодні затримала уродженця РФ, який тримаючи в руках портрет царя Миколи ІІ, закликав ввести в Україну російські танки.

Як повідомила речник патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко-Погореляк, наразі з’ясовано, що 71-річний уродженець Російської Федерації, який наразі проживає у Почаєві Тернопільської області, в першій половині дня 18 липня напроти майдану Незалежності в Рівному, тримав у руках портрет Миколи ІІ та вигукував, що чекає на російські танки, і ображав українців, пише УНІАН.

Патрульні затримали чоловіка та відвезли у міськвідділ поліції. На нього склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство і відпустили.

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На даний час не з’ясовано, чи є чоловік пацієнтом психлікарні.

Нагадаємо, в центрі Кривого Рогу 40-річний чоловік спробував спалити себе заживо перед стелою загиблих воїнів АТО.