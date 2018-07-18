У Києві власник однієї з квартир будинку по вулиці Булаховського 40 утеплив пінопластом квартиру, тим самим зіпсувавши мурал.

Про це повідомив член ради директорів Товариства українських підприємців Олександр Соколовський в Facebook.

– Будинку на фото 30 років. Але чомусь тільки після появи цього мурала господар квартири вирішив її зовні утеплити. Не чув, щоб хтось з мешканців таких будинків скинулися і прикрасили якийсь тьмяний фасад. Але коли знаходяться такі люди, критиків зазвичай чути гучніше, ніж тих, кому ці роботи до душі. І не особливо у нас прийнято говорити спасибі художнику і меценатам. Хоча б за те, що вони спробували викликати усмішку і бажання жити в цьому нещадному пострадянському архітектурному жаху. Але найсумніше, що знаходяться і ті, для кого особисті бажання переважують суспільні і вони порушують роботу, яка всім подобається, утеплювачем або блоком кондиціонера. При мовчазній співучасті інших мешканців, — написав він.

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Утеплив фасад пінопластом: у Києві зіпсували відомий мурал / 2 фотографии

До речі, в Києві в районі Осокорків на проспекті Бажана 5е знаходиться мурал жар-птиця від художника Ernesto Morena.

Фото: Facebook.