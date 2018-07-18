В аеропорту Одеса з’явиться нова злітно-посадкова смуга

Уряд прийняв рішення направити 253 млн гривень на будівництво злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Одеса.
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян впевнений, що у 2019 році оновлений аеропорт дозволить перетворити Одесу на південний хаб.
Читайте: В аеропорту Бориспіль хочуть побудувати мегатермінал
– Вже третій рік поспіль динаміка зростання авіаперевезень майже на 30% на рік вимагає модернізації аеропортів, і ми над цим працюємо, – зазначив Омелян.
Він подякував президенту України і прем’єр-міністру за підтримку ініціативи Міністерства щодо розвитку регіональних аеропортів.
До речі, міжнародний аеропорт Бориспіль планує запустити термінал F до початку літньої навігації 2019 року.
Фото: inforesist.org.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+