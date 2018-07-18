В аеропорту Одеса з’явиться нова злітно-посадкова смуга

Уряд прийняв рішення направити 253 млн гривень на будівництво злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту Одеса.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян впевнений, що у 2019 році оновлений аеропорт дозволить перетворити Одесу на південний хаб.

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– Вже третій рік поспіль динаміка зростання авіаперевезень майже на 30% на рік вимагає модернізації аеропортів, і ми над цим працюємо, – зазначив Омелян.

Він подякував президенту України і прем’єр-міністру за підтримку ініціативи Міністерства щодо розвитку регіональних аеропортів.

До речі, міжнародний аеропорт Бориспіль планує запустити термінал F до початку літньої навігації 2019 року.

Фото: inforesist.org.