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В Україні вперше за 18 років проведуть перепис населення – дата

У грудні 2019 року в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області Державний комітет статистики проведе пробний перепис населення.

Таке рішення було ухвалено Кабміном під час засідання парламенту, передає Інтерфакс-Україна.

Перепис проведуть з використанням інноваційних технологій збору інформації у населення.

Згідно з рішенням, уряд доручив відповідним райадміністраціям сприяти підготовці та проведенню пробного перепису.

Крім того, Національній поліції України доручено забезпечити безпеку і порядок під час проведення пробного перепису населення.

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Востаннє перепис населення в Україні пройшов у 2001 році, тобто 18 років тому.

За даними Держслужби статистики, на 1 лютого 2018 року чисельність наявного населення в Україні становила майже 42 млн 365 тис.  осіб.

ФОТО: Dreamstime.com

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