Вступ до медвишу: МОЗ назвали прохідний бал

Для вступу на спеціальності Стоматологія, Медицина, Педіатрія абітурієнти повинні набрати більше 150 балів за результатами ЗНО з конкурсних предметів – біології, хімії чи математики.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

– Вперше в Україні для вступу на медичні спеціальності подолати поріг в 150 балів з конкурсних предметів мають всі абітурієнти, незалежно від форми навчання за кошти державного бюджету або за кошти фізичних або юридичних осіб) і підпорядкування ВНЗ. Таким чином, вже на етапі вступу майбутні медики повинні довести свої здібності, високу мотивацію і здатність стати високоосвіченим професіоналом, – йдеться в повідомленні.

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Мета такого нововведення — відібрати найкращих абітурієнтів і в кінцевому підсумку підвищити якість медичного обслуговування. Адже досі, незважаючи на великий конкурс на медичні спеціальності, рівень знань зарахованих абітурієнтів часто був незадовільним.

Цього року за кошти державного бюджету готуватимуть 4507 медичних працівників (спеціальність Медицина). Місця будуть розподілятися за процедурою широкого конкурсу. Це означає, що ті ВНЗ, до яких подали заяви найбільше абітурієнтів, ті отримають найбільше місць за держзамовленням.

Нагадаємо, 2 липня стартувала вступна кампанія 2018 до вищих навчальних закладів України. На сайті ez.osvitavsim.org.ua триває реєстрація електронних кабінетів для подачі заяв до обраних ВНЗ.

Фото: asn.in.ua.