Випадково перевели кошти – Приватбанк попередив про нове шахрайство

Клієнти Приватбанку почали отримувати листи, за допомогою яких шахраї намагаються виманити гроші.

Клієнтам Приватбанку почали приходити листи в яких йдеться про нібито поповнення карткового рахунку, повідомляє прес-служба Приватбанку.

Зазвичай шахрайські повідомлення надходять на електронну пошту або месенджери. Аби більше дізнатися про кошти, що надійшли випадково, людям пропонують перейти за посиланням, що веде на фальшиву сторінку Приват24.

– ПриватБанк попереджає своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на навіть найбільш привабливі повідомлення про несподівані грошові перекази. Також в жодному разі не можна вводити свої логін і пароль на підроблених банківських сайтах, – йдеться у повідомленні.

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До слова, Приватбанк попередив клієнтів про новий вид шахрайства. Зловмисники з Запоріжжя розсилають СМС-повідомлення про нібито блокування банківських карт.