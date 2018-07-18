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ЄС затвердив індивідуальні санкції за Керченський міст

Європейський Союз прийняв рішення про введення індивідуальних санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook.

– Добрі новини з Брюсселя! У розвиток наших домовленостей на Саміті Україна-ЄС посли держав-членів ЄС схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти 6 осіб, причетних до незаконного будівництва Керченського мосту, – написав Порошенко.

За словами президента, це свідчить про невідворотність покарання для будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які мали, мають або будуть мати відношення до дій, пов’язаних зі спробою анексії та тимчасової окупації українського Криму.

К слова, Рада ЄС 18 червня продовжила санкції у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя Росією до 23 червня 2019 року.

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Нагадаємо, дві головні загрози Керченського моста для України.

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