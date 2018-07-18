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За стандартами НАТО: в Україні почали виробництво нових боєприпасів

Казенне підприємство Шосткинський казенний завод Імпульс, що входить до складу держконцерну Укроборонпром, спільно з підприємством Кузня на Рибальському почали серійне виробництво боєприпасів за стандартами НАТО.

Стартувало серійне виробництво боєприпасів для 40-мм автоматичного гранатомету – ПГОФ-40, які відповідають стандарту НАТО, повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

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ПГОФ-40 – граната осколково-фугасної дії з типорозміром 40х53 мм, що відповідає встановленому у НАТО стандарту боєприпасів до автоматичних гранатометів. У порівнянні із 30-мм гранатами, які зараз використовуються у більшості автоматичних гранатометів, що стоять на озброєнні українського війська, 40-мм граната, має більшу потужність та розліт осколків.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні випробували новий протитанковий гранатомет Ланцея.

Фото та відео: Укроборонпром.

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