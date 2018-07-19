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5 країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Криму

П’ять країн приєдналися до рішення Європейської ради щодо продовження санкцій відносно анексованого Криму.

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, опублікованому на сайті Європейської ради.

Так, до декларації про продовження санкцій приєдналися Грузія, Албанія, Чорногорія, Норвегія і Україна.

Вони забезпечуватимуть відповідність своєї політики з прийнятим рішенням. В ЄС заявили, що вітають приєднання країн до продовження режиму санкції.

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Нагадаємо, 18 червня Рада Європейського союзу продовжила санкції, введені через анексії українських Криму і Севастополя, до 23 червня 2019 року.

Санкції, зокрема, включають заборону на імпорт в ЄС продуктів з Криму і Севастополя, а також на інвестиції в півострів.

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