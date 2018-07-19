Бойовики влаштували провокацію для зриву виконання рішення ТКГ

У районі Станиці Луганської ворог вчинив чергову провокацію на ділянці розведення сторін для зриву виконання рішення Тристоронньої контактної групи.

Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я, повідомляє прес-служба ООС.

Так, упродовж доби противник 17 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Противник у районі Світлодарської дуги тричі застосував 82-мм міномети.

За даними розвідки двоє окупантів загинули і п’ятеро були поранені. Серед захисників України втрат не допущено.

Російські окупаційні війська проявили активність на всіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Луганської, Троїцького, Оріхового, Луганського, Світлодарська, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Старогнатівки, Лебединського та Водяного.

Читайте: Закликають боронити рідну землю: біля Горлівки у ворога нове підкріплення

Нагадаємо, в Україні почали виробництво нових боєприпасів.