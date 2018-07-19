ДТП у Харкові: зник ключовий свідок у справі Зайцевої – ЗМІ

У справі обвинуваченої у смертельній ДТП у Харкові Олени Зайцевої зник ключовий свідок. На засідання суду ніяк не можуть доставити колишнього лікаря-нарколога Олену Федірко, яка проводила перше обстеження після аварії.

Про це розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, пише Обозреватель.

– Саме вона зафіксувала факт наркотичного сп’яніння Зайцевої – нечітку мова, нестійку позі Ромберга. Та описала це. Також вона наполягла на аналізі крові і сечі обвинуваченої. Зрештою, в аналізах підтвердилася наявність психотропних та наркотичних речовин. Але Федірко з незрозумілих причин звільнилася з роботи і знайти її в Харкові ніхто не може. Навіть правоохоронці, які повинні доставити її до суду, не можуть її знайти. Ось такий ось дивний збіг обставин, – повідомила Матвєєва.

Вона підкреслила, що у експертів, які досліджують смертельну ДТП у Харкові, постійно не вистачає даних для чітких висновків.

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Якщо раніше для аналізу і встановлення факту – чи була Зайцева в стані наркотичного сп’яніння – медикам не вистачило 5 мл крові. То тепер технічні експерти не можуть точно встановити швидкість руху джипа, тому що на фото немає достатньої відстані.

Однак адвокат потерпілих Лариса Матвєєва звертає увагу на той факт, що експерти швидкість руху для своїх розрахунків брали з показань свідків.

– Вони брали ці дані з показань свідків. Коли я запитала чому всі користувачі інтернету змогли встановити швидкість, а ви ні, то експерт сказав, що їм не вистачило відстані. Відстань визначається за точкам з відеозапису. Але точки йому не дав технік, який у суді поки не допитувався. Він повинен був зафіксувати прив’язку автомобіля з однієї точки в іншу. Прорахувати це можна, використовуючи Google, однак експерти чомусь не захотіли скористатися ним, – підсумувала Матвєєва.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року у Харкові автомобіль Lexus влетів у натовп. У результаті ДТП загинули 6 осіб.

Фото: УНІАН.