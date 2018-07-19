Контррозвідка затримала “ополченку” “ДНР”, що полювала на патріотів у Слов’янську

Контррозвідка СБУ затримала учасницю незаконних збройних формувань “ДНР”, яка ховалася від правосуддя.

Співробітники контррозвідки СБУ зі складу Об’єднаних сил викрили та затримали учасницю незаконних збройних формувань “ДНР”, яка ховалася від правосуддя на мирній території України, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Правоохоронці встановили, що 43-річна мешканка Слов’янська у 2014 році, під впливом пропаганди РФ, приєдналася до так званого “ополчення Новоросії”. Вона виявляла патріотично налаштованих громадян України і доставляла їх в комендатуру “ДНР”.

– Розчарувавшись в ідеях “русского міра”, під впливом аморальної поведінки більшості членів проросійських бандформувань і з початком активних дій Збройних сил України зі звільнення українських міст, “ополченка” самовільно покинула службу, – йдеться у повідомленні.

Зазначеній громадянці оголосили про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 КК України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

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До слова, 1 липня на блокпосту біля міста Торецька Донецької області затримали 37-річного чоловіка, причетного до діяльності незаконних збройних формувань “ДНР/ЛНР”.