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Київрада не скасує здорожчання проїзду до аудиту

Київрада відмовилася накласти мораторій на підвищення цін на проїзд у громадському транспорті до проведення аудиту транспортних комунальних підприємств.

подорожание проезда

Про це пишуть Українські Новини.

Пропонувалося накласти мораторій до проведення аудиту КП Київпастранс та Київський метрополітен і запровадження автоматизованої системи оплати за проїзд (електронний квиток).

В ході засідання В четвер було зроблено кілька спроб проголосувати за проект рішення, але голосування жодного разу не набрало мінімально необхідний 61 голос.

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Згідно з наданими розрахунками, економічно обґрунтований тариф на перевезення одного пасажира складає в метро 8,27 гривень, у наземному транспорті – 8,77 гривень, і таким чином зазначене підвищення є компромісним.

Для пенсіонерів, ветеранів антитерористичної операції, ліквідаторів аварії на Чорнобильській електростанції та інших пільгових категорій населення проїзд залишиться безкоштовним.

Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.

Фото: УНІАН.

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