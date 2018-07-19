Київрада не скасує здорожчання проїзду до аудиту

Київрада відмовилася накласти мораторій на підвищення цін на проїзд у громадському транспорті до проведення аудиту транспортних комунальних підприємств.
Про це пишуть Українські Новини.
Пропонувалося накласти мораторій до проведення аудиту КП Київпастранс та Київський метрополітен і запровадження автоматизованої системи оплати за проїзд (електронний квиток).
В ході засідання В четвер було зроблено кілька спроб проголосувати за проект рішення, але голосування жодного разу не набрало мінімально необхідний 61 голос.
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Згідно з наданими розрахунками, економічно обґрунтований тариф на перевезення одного пасажира складає в метро 8,27 гривень, у наземному транспорті – 8,77 гривень, і таким чином зазначене підвищення є компромісним.
Для пенсіонерів, ветеранів антитерористичної операції, ліквідаторів аварії на Чорнобильській електростанції та інших пільгових категорій населення проїзд залишиться безкоштовним.
Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн. Це стосується і метро, але є способи заощадити. Факти ICTV з’ясували, як це зробити.
Фото: УНІАН.