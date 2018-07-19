Масове отруєння у таборі на Донеччині: МОЗ встановило причину

У Донецькій області у 18 з 94 хворих у дитячому таборі Орлятко діагностовали гостру дизентерію Зонне.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

– Сьогодні Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України встановив причину спалаху гострої кишкової інфекції у дитячому таборі Орлятко Донецької області, що стався 16-17 липня 2018 року. У 18 з 94 хворих підтверджено діагноз “гостра дизентерія Зонне”, збудниками якої є шигели дизентерії Зонне (Shigella Sonnei), – йдеться у повідомленні.

У відомстві запевнили, що хворі перебувають під постійним контролем і отримують необхідне лікування, у даний час їх стан задовільний.

У ході комплексного санітарно-епідеміологічного розслідування були виявлені численні порушення санітарного законодавства у таборі.

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Як повідомлялося, 16 липня зафіксовано масове отруєння у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку Орлятко.

Станом на ранок 19 липня у лікарні Донецької області госпіталізовано 94 людини з табору Орлятко (79 дітей і 15 дорослих), всі вони знаходяться на стаціонарному лікуванні.

ФОТО: Рixabay