На скільки мене вистачить, стільки й протягну! У Сенцова був другий криз

Український політв’язень Олег Сенцов виглядає гірше, тиждень тому у нього був другий криз.

Про це повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, пише журналіст Антон Наумлюк в Facebook.

– Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому у нього був другий криз по здоров’ю. Стало погано і його хотіли госпіталізувати для того, щоб поставити на повноцінне примусове годування, щоб вливати більше суміші. Він відмовився, і його залишили в колонії з умовою, що суміш він буде приймати сам під наглядом лікаря. Приймає в день по дві ложки. Знаходиться в палаті, з голодування йти не збирається. Каже: “На скільки мене вистачить, стільки й протягну”, – йдеться в повідомленні.

Також Сенцов висловив здивування, чому закінчилася активна кампанія підтримки українських політв’язнів з боку України та уповноваженого Верховної Ради Людмили Денисової.

– Сенцов вважає, що українська сторона повинна активніше продавлювати ситуацію із звільненням інших політв’язнів, – розповів адвокат.

Режисер також передав вітання фігурантам справи “кримських диверсантів” Євгену Панову та Володимиру Балуху.

Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

Фото: Facebook.