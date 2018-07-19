НАЗК перевірило 331 декларацію з 1 млн, робота над усіма займе 3600 років

Експерти пропонують перезавантажити НАЗК шляхом обрання нових членів.

Експерти вважають, що необхідно здійснити перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом обрання нових членів агентства новими конкурсними комісіями.

Про це експерти заявили у Києві під час круглого столу на тему: “Цапи-відбувайли: кого НАЗК зловило на брехні?”.

Експерти Реанімаційного пакету реформ та громадської організації StateWatch повідомили, що за період 2015-2016 років НАЗК перевірило лише 331 декларацію з близько 1 млн 100 тис. поданих.

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– За нашими підрахунками, якщо такими темпами і далі будуть перевірятися декларації, то НАЗК перевірить усіх посадових осіб через близько 3600 років, і ми вже нарешті дізнаємося про всі незаконні статки в кишенях наших чиновників, – сказав голова правління StateWatch, експерт групи Антикорупційна реформа Реанімаційного пакету реформ Гліб Канєвський.

Як відомо, НАЗК розпочала повну перевірку декларацій топ-чиновників 10 квітня.