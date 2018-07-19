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Не ховайте парасольку! Погода на вихідні в Україні

Погода на вихідних в Україні очікується дощова, але температура повітря буде високою.

Прогноз погоди на вихідні в Україні дає Укргідрометцентр.

Так, в суботу, 21 липня, дощі з грозами очікуються майже на всій території країни. Опадів не прогнозують лише у Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

На заході і півночі країни температура повітря складе у середньому +23 …+25°С. У центральних і східних областях буде +25…+27°С.

На півдні очікується +29…+31°С, Крим – +26…+28°С, а в Києві прогнозують +24…+26°С.

У неділю, 22 липня, дощі з грозами накриють всю Україну.

Температура на заході, півночі та у столиці в середньому складе +24…+27°С.

Центр і схід від +26 до +29°С, а на півдні і у Криму очікуються теплі температури – +29…+31°С.

Читайте: Дощ у Києві: машини пливуть по дорогах

Нагадаємо, як через зливу у Тернопільщині пішла під асфальт пожежна машина.

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