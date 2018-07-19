Окупанти готують криваві теракти в Криму – хто у небезпеці

Громадські місця в Криму можуть стати мішенню терористичних атак російських окупантів.

Спецслужби Росії розглядають можливість проведення найближчим часом (кінець липня – початок серпня) низки провокацій на окупованій території АР Крим, у тому числі із здійсненням терористичних актів проти цивільного населення окупованого Криму з масовими жертвами. Про це повідомляється на сайті Інформаційного спротиву.

– Основними об’єктами атак можуть стати громадські місця (торгові центри, ринки, масові заходи) і об’єкти інфраструктури (пункти водопостачання та склади з пальним).

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Як показує ситуація на Донбасі, російські окупанти особливо досягли успіху у використанні важких озброєнь проти цивільного населення і ракет ППО проти цивільної авіації. Ці методи з масовими жертвами вже стали візитною карткою злочинної російської влади збройної агресії проти України, – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що для Кремля питання Криму закрите.