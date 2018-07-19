Підвищення тарифів на проїзд у Києві можуть скасувати

Суд розгляне позов щодо скасування розпорядження КМДА про подорожчання проїзду в громадському транспорті.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міському транспорті: метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці.

Про це повідомили у прес-службі суду. Зазначається, що розгляд в підготовчому засіданні призначено на 16 серпня.

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Позивачі просять суд визнати протиправним та скасувати розпорядження КМДА Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті.

Нагадаємо, 14 липня у Києві проїзд на всі види громадського транспорту здорожчав до 8 грн.