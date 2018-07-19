Підземні переходи в Україні забезпечать розділовими поручнями

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить обов’язкове проектування розділових поручнів при реконструкції чи будівництва підземних переходів.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

– З 1 вересня… на сходах підземних переходів при їх реконструкції або будівництві повинні проектуватися розділові поручні. Це впорядкує потоки людей на вхід і вихід, мінімізує можливі стики і тисняви ​​і створить умови для безпечного руху, – написав Парцхаладзе.

Відповідні зміни прийняті в оновленій державної будівельної нормі (ДБН) Вулиці та дороги населених пунктів.

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