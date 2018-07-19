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Плацкартні вагони зникнуть в Україні – Омелян назвав терміни

Плацкартні вагони у поїздах зникнуть в Україні у найближчі 5-10 років.

Укрзалізниця

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу Прямий.

– Я б дуже хотів, щоб плацкартний вагон як явище, взагалі зник в Україні. З огляду на, наскільки швидко реформується Укрзалізниця, це ще, мабуть, займе 5-10 років, – зазначив міністр.

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До речі, раніше Укрзалізниця презентувала повноцінний комплекс харчування – від сніданків до перших страв і десертів.

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