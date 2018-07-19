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Потрапляє у ціль з 5 км – новий модуль для бронемашини Козак

На Гончарівському полігоні показали новий бойовий модуль, який встановили на бронеавтомобіль Козак-2М.

Військовий експерт Сергій Згурець повідомив у Facebook, що на Гончарівському полігоні продемонстрували новий бойовий модуль для бронеавтомобіля Козак-2М.

– Це тристоронній проект, в якому беруть участь турецька компанія Aselan, Київське конструкторське бюро Луч і приватне підприємство Практика, що є розробником і виробником бойової броньованої машини, – написав Згурець.

За його словами, дистанційно керований бойовий модуль і системи управління розроблялися турецькою компанією.

– Представлений модуль може бути оснащений різними типами кулеметів, але його головна ударна сила – це вітчизняний протитанковий ракетний комплекс Бар’єр у виконанні із збільшеною кількістю ракет на пусковій. Це чотири ракети РК-2С. Максимальна дальність пуску – 5 кілометрів, бронепробиття з динамічним захистом – 800 міліметрів. Можуть використовуватися також ракети з уламково-фугасною, а також із термобаричою бойовою частиною. Система управління ракетою – лазерна, напівавтоматична. Перезарядження – через люки на даху машини, – додав експерт.

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Маса модуля становить близько 400 кг. Під час випробувань проводився пуск ракети РК-2С на відстань в 1,8 км і вночі по броньованій цілі з відстані у 3 км.

До слова, міністр оборони Степан Полторак представив військовий автомобіль українського виробництва Новатор.

Фото: Сергій Згурець

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