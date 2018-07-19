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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 19 липня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні буде дощовою по всій території країни.

Прогноз погоди на сьогодні публікує Укргідрометцентр.

Так, по всій території України сьогодні очікуються дощі.

На заході температура повітря складе +24…+26°С.

Центр і схід у середньому отримають +26…+28°С.

Північ – +25…+27°С, а на півдні в середньому буде +27…+29°С.

Читайте: Дощ у Києві: машини пливуть по дорогах

Нагадаємо, в Україні оголошували штормове попередження.

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