Реакція України на санкції РФ

У Міністерстві юстиції не виключають, що Росія може ввести санкції проти України.

Перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька заявила, що у відомстві не виключають можливості введення Росією санкцій проти України, повідомляє РБК-Україна.

– Звичайно у Росії, де поняття верховенства права не існує, можуть бути прийняті указом президента будь-які санкції, які вони побажають. Подивимося, в яких рамках вони будуть використані в подальшому, – сказала Бернацька.

За її словами, санкції можуть ввести проти українських політиків.

– Очевидно, що і в українців є майно в Росії. Але я не вважаю, що це стосуватиметься звичайних громадян. Тому що це більше стосуватиметься політиків, які активно висловлюються проти Російської Федерації. Звичайно, там вже є широкий перелік тих, хто не в’їзний в Росію. Тому я думаю, що в подальшому будуть якісь подальші санкції. Мені важко сказати у кого є якісь активи в РФ, – додала заступник міністра юстиції.

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна не боїться можливих санкцій Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Стільки шкоди, скільки зробила Росія по відношенню до України, суверенної європейської держави, навіть важко переоцінити. Більше 10 тис. людей вбито, майже 40 тис. людей поранено, 1 млн 700 тис. переміщено, так як їх будинки зайняли бойовики. І ще за це вони хочуть вводити санкції?, – сказав Гройсман.

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилася інформація про те, що російський уряд почав розробку санкцій проти України, під які можуть потрапити кілька сотень фізичних осіб і компаній.