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Росія готує санкції проти України – ЗМІ

Російський уряд почав розробку санкцій проти України, під які можуть потрапити кілька сотень фізичних осіб і компаній.

Про це пише Коммерсант з посиланням на свої джерела в уряді РФ.

Так, до російського списку санкцій планують включити кількох сотень фізосіб і близько ста юросіб.

Під фізичними особами маються на увазі бізнесмени, політики і держслужбовці, одним із заходів впливу буде блокування їх активів у РФ та заборони на виведення капіталу.

Видання зазначає, що на 1 серпня Мінекономіки, Мінпромторг і Мінфін Росії повинні представити пропозиції щодо імпортованих з України товарів, щодо яких можуть застосовуватися заходи обмежувального характеру.

Санкції в першу чергу можуть торкнутися українських компаній-виробників добрив.

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Як додає видання, вказівки на можливі санкції РФ по сектору виглядають вкрай дивними, оскільки поставки добрив з України в Росію і весь ЄАЕС мізерно малі.

Джерело Коммерсанта в уряді підкреслює, що дії РФ – дзеркальна відповідь на нібито аналогічні кроки з боку України.

Нагадаємо, ЄС затвердив індивідуальні санкції за Керченський міст.

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