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Шантажують рідними: політв’язню Кольченку нав’язують громадянство РФ

Політв’язня Кремля Олександра Кольченка шантажують співробітники ФСБ і нав’язують російське громадянство.

– Періодично до нього приходять співробітники ФСБ, викликають його на бесіду, розповідають, як погано в Україні і як добре в Росії. Шантажує тим, що у нього батьки, родичі в Криму залишилися. Після цього йому пропонують підписати російський паспорт, – розповіла мати в’язня Лариса Кольченко, передає Українська правда.

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Вона додала, що, мабуть, цей паспорт вже виготовлений, а підписати пропонують, щоб було легше утримати його в Росії вже на законних підставах.

Нагадаємо, Олександр Кольченко, який перебуває в колонії у Челябінській області, написав заяви про зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денісовою і українським консулом в Єкатеринбурзі Георгієм Закраєвським.

Фото: wikipedia

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