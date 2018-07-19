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Справа Вишинського: заарештовано майно керівника РИА Новости

Херсонський міський суд заарештував майно керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, пише Інтерфакс-Україна.

– Херсонський міський суд наклав арешт на квартиру, два автомобілі і майно, вилучене під час санкціонованих обшуків, – розповіла Тихончик.

Згідно з рішенням суду, оприлюдненим в Єдиному реєстрі судових рішень, заарештовані квартира загальною площею 71,6 кв.м, нежиле приміщення – гараж-елінг загальною площею 67,9 кв.м, автомобілі Mitsubishi Outlander і Ssang Yong Actyon.

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Нагадаємо, українські правоохоронці затримали керівника РИА Новости Украина Вишинського в Києві 15 травня 2018 року. Пізніше суд продовжив термін утримання Вишинського під вартою до 13 вересня.

Фото: УНІАН

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