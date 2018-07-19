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Україна і Грузія в орбіті НАТО: Путін перейшов до погроз

Володимир Путін говорить про наслідки включення України та Грузії в орбіту НАТО.

Спроби втягнути Україну і Грузію у військову орбіту НАТО – гра на загострення і прояв безвідповідальної політики, заявив у четвер президент Росії Володимир Путін, пише Інтерфакс-Україна.

– Нашим колегам, які грають на загострення, прагнуть включити, скажімо, Україну або Грузію у військову орбіту альянсу, слід було б подумати про можливі наслідки такої безвідповідальної політики, – сказав Путін на нараді російських послів і постпредів у МЗС Росії.

Читайте: Трамп визнав відповідальність Путіна за втручання у вибори США

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали ключові тези з прес-конференції Трампа і Путіна в Гельсінкі.

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