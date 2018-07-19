Україна отримає €250 млн на “зелену” енергетику

Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку схвалила нову програму реалізації проектів альтернативної енергетики в Україні (USELF-III) з обсягом фінансування €250 млн.

Про це повідомив головний радник із зовнішніх зв’язків ЄБРР Антон Усов, пише УНІАН.

– Вчора була схвалена Радою директорів ЄБРР, – сказав він.

Нова програма USELF-III буде запущена для заміни оригінальної програми USELF, термін дії якої закінчився 30 червня 2018 року.

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За час дії програми USELF банк профінансував проекти на €100 млн. В 2010 році ЄБРР оголосив про початок Програми фінансування альтернативної енергетики (USELF) обсягом €50 млн (потім обсяг фінансування збільшено вдвічі), з наданням фінансування місцевим приватним підприємствам для інвестицій у проекти відновлюваної енергетики (мала гідроенергетика, вітроенергетика, сонячна енергетика, використання біомаси та біогазу) в Україні.

Нагадаємо, в червні повідомлялося, що ЄБРР хоче збільшити інвестиції в Україну. Європейський банк цікавлять інвестиції в енергосферу України та державні банки.

Фото: journalist.today.