Усе вирішимо! Трамп упевнений у закінченні конфлікту в Україні

Дональд Трамп чекає на другу зустріч з Володимиром Путіним для обговорення питання урегулювання ситуації в Україні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє, що очікує на наступну зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та вірить у можливість урегулювання ситуації в Україні.

Про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.

– Саміт з Росією мав великий успіх, за виключенням справжнього ворога народу – засобів масової інформації фальшивих новин. Я з нетерпінням очікую на нашу другу зустріч для того, аби ми розпочали реалізовувати деякі з багатьох справ, які обговорювалися, включаючи припинення тероризму, безпеку для Ізраїлю, ядерне нерозповсюдження, кібератаку, торгівлю, Україну, мир на Середньому Сході, Північну Корею…Усе вирішимо!, – наголосив Трамп.

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– Є багато відповідей, деякі легкі і деякі складні, для цих проблем… але вони усі можуть бути урегульовані, – заявив президент США.