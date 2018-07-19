Вступна кампанія 2018: найпопулярніші виші і спеціальності

Право, філологія та медицина стали одними з найпопулярніших спеціальностей у 2018 році.
Директорка ДП Інфоресурс Оксана Бєлік заявила, що у 2018 році найпопулярнішими спеціальностями стали право, філологія, середня освіта, менеджмент та медицина, передає Українська правда.
Найпопулярнішими університетами серед випускників стали:
- Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
- Львівський національний університет ім. Івана Франка;
- Київський політехнічний інститут;
- Львівська політехніка;
- Харківський національний університет ім. Каразіна.
За словами заступника міністра освіти і науки Юрія Рашкевича, вступники подали до вишів майже мільйон заяв на ступені бакалавра, магістра та молодшого спеціаліста.
З них близько 600 тис. подали в електронному вигляді. Електронні кабінети наразі зареєстрували 151 тис. вступників.
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До слова, під час вступної кампанії 2018 року збільшено держзамовлення на вчителів, фахівців із IT та аграрних наук.