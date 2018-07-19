Як отримати компенсацію за зекономлені газ і світло

Для отримання компенсації за енергоефективність субсидіантам потрібно подати заяву в управління соцзахисту населення.

Для того, щоб отримати гроші за зекономлені газ і світло субсидіантам потрібно до 1 вересня подати заяву в управління соцзахисту населення, повідомляє Тeplo.gov.ua.

– Так само як минулого року, під монетизацію підпадають зекономлених домогосподарствами еквівалент вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу, – йдеться у повідомленні.

Інформацію про наявність економії одержувачі субсидії можуть відслідковувати в своїх платіжках або звернувшись до постачальника газу або електроенергії.

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Відкриття рахунку в банку, через який проводитимуться виплати соцдопомоги і пенсій має здійснюватися судсидіантом самостійно.

– На момент подачі заяви рахунок в банку вже повинен бути відкритий. При цьому у містах виплати здійснюватимуть виключно через банківські установи, а у сільській місцевості – через банки або пошту за вибором одержувача, – повідомляє прес-служба.

До слова, Міністерство фінансів може ввести систему автоматичного скасування субсидій за несплату комунальних послуг.

Фото: Тeplo.gov.ua.