PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / Як отримати компенсацію за зекономлені газ і світло/

Як отримати компенсацію за зекономлені газ і світло

Для отримання компенсації за енергоефективність субсидіантам потрібно подати заяву в управління соцзахисту населення.

Комуналка

Для того, щоб отримати гроші за зекономлені газ і світло субсидіантам потрібно до 1 вересня подати заяву в управління соцзахисту населення, повідомляє Тeplo.gov.ua.

– Так само як минулого року, під монетизацію підпадають зекономлених домогосподарствами еквівалент вартості 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу, – йдеться у повідомленні.

Інформацію про наявність економії одержувачі субсидії можуть відслідковувати в своїх платіжках або звернувшись до постачальника газу або електроенергії.

Читайте: Отримання субсидії: в якому випадку прийде інспектор

Відкриття рахунку в банку, через який проводитимуться виплати соцдопомоги і пенсій має здійснюватися судсидіантом самостійно.

– На момент подачі заяви рахунок в банку вже повинен бути відкритий. При цьому у містах виплати здійснюватимуть виключно через банківські установи, а у сільській місцевості – через банки або пошту за вибором одержувача, – повідомляє прес-служба.

До слова, Міністерство фінансів може ввести систему автоматичного скасування субсидій за несплату комунальних послуг.

Фото: Тeplo.gov.ua.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Монетизація субсидій: коли та як проходитиме
Отримання субсидії: в якому випадку прийде інспектор
У Мінфіні пропонують забирати субсидії у боржників за комунальні послуги
Коли субсидії почнуть платити грошима – дата
комуналка
Як отримати субсидію на фактичних мешканців
У кого заберуть субсидії – попередження Київенерго
Призначення субсидій: безробітних змусять декларувати доходи (ІНФОГРАФІКА)
Кабмін змінив програму призначення субсидій (ІНФОГРАФІКА)
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка