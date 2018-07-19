Як заощадити на опаленні: готуватись варто завчасно

Поки що ціна на газ для населення не змінилась. Однак питання, як зекономити на опаленні, може виникнути вже в серпні, коли перестане діяти зобов’язання газопостачальників надавати населенню паливо за фіксованою ціною. Факти ICTV дізнались, як українці вже зараз можуть потурбуватись про економію опалення.

Тарифи на тепло мають зрости, як наслідок виконання зобов’язань, які Україна взяла на себе, щоб отримати транш від МВФ. Це означає, що населенню доведеться платити за газ однакову з підприємствами ринкову ціну. Таким чином, наприклад, для жителів столиці вона може підвищитись з 6,96 гривень за кубічний метр до 11, 26.

Зважаючи, що і без того недешеве тепло та газ цілком можливо і далі дорожчатимуть, варто подбати про економію витрат на обігрів житла. Зважаючи, що заходи економії займають не мало часу, про них варто подбати вже зараз.

Якими будуть тарифи

Мінекономіки прогнозує зростання цін на газ для населення цього року. У кінці 2018 вартість блакитного палива може вирости на 18% у порівнянні з минулим роком. На цьому ріст не припиниться. Вже у наступному році вартість може збільшитись ще на 5-8%.

Не зміняться за прогнозами міністерства цьогоріч роздрібні тарифи на електроенергію. А от в подальшому на них чекає зростання аж на чверть.

Заощадження в приватному будинку

Менше витрачати на обігрів можна завдяки утепленню стін. Найпоширеніший і недорогий варіант – обшити будинок утеплювачем між двома шарами цегли. Залежно від матеріалів, які використовуються, та виду декорування стін, ціна квадратного метру утеплення стартує від 160 гривень.

Для ефективного утеплення потурбуватись потрібно і про дах будинку. За потреби це може бути його заміна на сучасну черепицю або ж утеплення поліетиленовою плівкою. Утеплення в середньому обійдеться у 50 гривень за один квадратний метр, а заміна – у 200 гривень.

Якщо є необхідність, варто встановити металопластикові вікна та утеплити підлогу (в середньому від 200 гривень за квадратний метр).

Вартість вікон залежить від розміру, кількості камер склопакету та секцій, що відкриваються. Мінімальна вартість вікна розміром у 1Х1,5 метра – у діапазоні 1800 гривень.

Напевно, найбільший внесок при економії може внести заміна газового котла на твердопаливний. Це убезпечить від коливань цін на блакитне паливо. Альтернативою газовому опаленню може бути сировина у вигляді соломи, дров, пелетів або ж дерев’яних відходів. Вартість котла залежить від виробника, об’єму та сировини, що використовується, та варіюється у діапазоні від 7 до 100 тисяч гривень.

Як зекономити мешканцям квартир

Економити мешканцям квартир складніше, тому що це ефективніше робити усім будинком разом. Примусити ж сусідів вдатись до утеплення неможливо. Тому заходи, які можна втілити на своїх законних квадратних метрах дещо вужчі, за можливості приватного сектору.

Тим не менш, зменшити витрати на тепло в квартирі все одно можна суттєво. Перш за все, необхідно уникнути втрат тепла. Тут ситуація не відрізняється від приватних будинків. Найбільше пропускають повітря вікна та двері – 20-30%. Тож встановлення герметичних склопакетів та дверей може підвищити температуру на кілька градусів.

Рятуватимуть від холоду і утеплені стіни. Особливо, якщо квартира розташована на розі будинку і не захищена від вулиці сусідніми помешканнями.

Підвищити температуру без обігрівача допоможе тепловідбивний екран, який встановлюється за батареєю. Полотно стандартного розміру коштує від 70 гривень.

Допоможе заощадити встановлення теплового лічильника (від 2500 гривень) та терморегулятора (в середньому 300-500 гривень). Таким чином, можна регулювати температуру у квартирі залежно від того, є хтось вдома чи ні.

Якщо такі заходи проведе увесь будинок, економія зросте ще більше. А встановлення нових вікон у під’їзді та утеплення усієї площі стін може ще й подовжити строк експлуатації приміщення.

Фінансові способи економії

Зараз є можливість отримати кредит на утеплення та придбання обігріваючого обладнання. “Теплі” кредити на строк до трьох років видають кілька українських банків під 17,5-18% річних.

Щоб отримати позику на утеплення, необхідно обрати обладнання, з переліку, визначеного урядом, отримати рахунок від продавця та надати необхідні для отримання кредиту документи банку.

Після цього починається процедура оплати, встановлення отриманого обладнання та контроль цих процесів банком. Далі залишається лише вчасно сплачувати борг. Компенсацію від держави позичальник отримає наступного місяця після подання заявки до банку.

На практиці виділені кошти на 2018 рік кошти вже майже закінчились. Однак до кінця року в Україні має запрацювати Фонд енергоефективності, який частково відшкодовуватиме енергозаощадні заходи.

За купівлю котлів вартістю до 12 тисяч гривень держава повертає 20% від ціни або 35% – якщо позичальник отримує субсидію. На придбання іншого обладнання держава виділяє 35% від вартості, але на суму, не більшу за 14 тисяч гривень.

Як ціна на газ вплине на платіжки

Якщо виросте ціна на газ, за нею піднімуться і витрати на інши комунальні послуги. На думку експерта в енергетичній сфері Валентина Землянського, зрівняння тарифів для бізнесу і населення стане причиною зростання цін на гарячу воду і опалення в середньому на 60%.

Введення єдиного тарифу недоречне в нинішніх українських умовах, вважає експерт.

– Формування ринкових умов можливо при наявності платоспроможного попиту, коли у людей є відповідний дохід покривати тарифи постачальника послуг. Якщо цих грошей немає – то й конкурувати нема за кого.

Швидше за все, уряд буде упиратися різкому урівнянню тарифів, вважає Землянський. Але, з огляду на те, що Україна сподівається отримати гроші МВФ уже в цьому році, прогнози можуть не збутися.

Тому українцям варто бути готовими до всіх можливих сценаріїв і вчитися економити вже зараз. А, зважаючи на тенденцію до стабільного зростання цін на газ та нафту, витрати на утеплення помешкання можуть окупитись вже за пару років. До того ж, піклування про модернізацію свого житла має ще одну перевагу. Заміна котлів та попередження втрат тепла убезпечать від постійних поривів комунікацій та перспективи залишитись взагалі без тепла взимку.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк