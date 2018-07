ЄС запровадив обмеження на металургійну продукцію з України

Митні обмеження набули чинності 19 липня. З цього часу ЄС запроваджує обмеження на ввезення 28 видів металургійної продукції, до 23 видів з яких застосують тарифні квоти терміном на 200 днів.

– Тарифні квоти будуть застосовуватися на основі принципу first come, first served (перший прийшов — перший отримав), а після того як квота буде вичерпана до наступних поставок застосовуватиметься мито у розмірі 25%, – зазначили у прес-службі Мінекономіки.