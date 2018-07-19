ЄС запровадив обмеження на металургійну продукцію з України

Європейська комісія ухвалила рішення запровадити захисні заходи щодо своєї металургійної продукції у рамках антидемпінгового розслідування.

Митні обмеження набули чинності 19 липня. З цього часу ЄС запроваджує обмеження на ввезення 28 видів металургійної продукції, до 23 видів з яких застосують тарифні квоти терміном на 200 днів.

– Тарифні квоти будуть застосовуватися на основі принципу first come, first served (перший прийшов — перший отримав), а після того як квота буде вичерпана до наступних поставок застосовуватиметься мито у розмірі 25%, – зазначили у прес-службі Мінекономіки.

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Крім цього, Мінекономіки повідомили, що відстоюватимуть права українських металургійних виробників та наполягають на пом’якшенні захисних заходів Євросоюзу.

Частку експорту металургії у ВВП України знаходиться на рівні 15%.

Раніше Факти ICTV писали, що Верховна Рада прийняла законопроект про збільшення експортного мита на брухт до 42 євро/тонну терміном на рік.

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