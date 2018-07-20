Афери з орендою квартир. Як уникнути обману

Афери з орендою квартир зараз на кожному кроці. Як розпізнати шахраїв і вберегтися від тяганини з оформленням квадратних метрів?

…Шукати квартиру довелося терміново. В інтернеті знайшла цілком непоганий варіант – однокімнатна за середню ціну, та ще й недалеко від метро.

Власник квартири по телефону сказав, що квартира вільна і заїхати можна вже за кілька днів. Аби не втрачати час, фото документів одразу надіслав на телефон.

В принципі, вийшло досить зручно: сидячи на роботі, я вже дивилася копії його документів і свідоцтво про право власності на квартиру. У відповідь відправила свої копії паспорта та коду.

Найцікавіше почалося пізніше. У реєстрі майнових прав жодних даних про власність господаря квартири не виявилося.

За допомогою прізвища й фото вийшло знайти “орендодавця” в соцмережах, щоправда він і не здогадувався про те, що має та здає квартиру.

Виявилося, що раніше людина шукала квартиру, надавши незнайомому орендодавцю свої дані…

Афери з орендою квартир трапляються на кожному кроці. Якщо вас подібна доля минула, значить гарантовано на прийом попадався хтось із ваших друзів або родичів.

Саме тому я спробувала розібратися, як розпізнати шахраїв і уберегтися від тяганини з оформленням квадратних метрів.

Погодьтеся, знімати житло доводилося практично кожному. Купівля квартири досить серйозне питання і фінансові можливості далеко не завжди дозволяють вирішити його в бажані терміни.

Оренда в цьому випадку – чудова можливість мати дах над головою. А якщо ціна низька, можна ще й відкладати на власне гніздечко.

Скажу чесно, після закінчення університету мені й самій не раз доводилося шукати квартиру. Тільки одна справа – змінювати житло через непорозуміння із господарями, а інша – потрапити на гачок аферистів і залишитися на вулиці, та ще й без грошей.

Шляхи обману

Аферисти не стоять на місці та з кожним днем ​​все більше розвиваються в умінні розвести вас на гроші.

Серед всіляких схем обманів дві залишаються особливо популярними.

Ключовий спосіб обвести вас навколо пальця – представитися брокером.

Найчастіше псевдоброкери розміщують оголошення, пропонуючи свої послуги щодо пошуку квартири за передоплатою.

– Шахраї просять скинути на карту, наприклад, 500 гривень. Взамін аферист обіцяє надіслати перелік адрес, у якому буде вказано, що квартира знаходиться в оренді. До того моменту, коли людина відправила гроші на картку, аферист зникає, – розповідає адвокат Сергій Костира.

Важливо розуміти, що такі злочини довести дуже складно. Коли людина перераховує гроші на картку, вид платежу не вказується.

Саме тому 99% подібних афер залишаються безкарними.

Не менш поширеною залишається махінація, коли аферист знімає квартиру, а потім здає її вам. Ну або ще комусь.

– Коли аферисти орендують житло, вони, звичайно ж, захочуть побачити документи. Зроблять копію або сфотографують і роздрукують. Після того, як шахраї знімають квартиру, вони кілька разів можуть здати її в оренду іншим людям. За передоплатою або без неї. Після цього аферист зникає, – пояснює Костира.

Коли орендарі починають шукати справжнього власника житла, нею виявляється зовсім інша людина, що не підписувала з вами жодних договорів про оренду.

Схема досить складна. Довести що-небудь у цьому випадку практично нереально.

Як уберегтися від афери

Не довіряйте випадковим брокерам та уникайте усних домовленостей, запевняє адвокат Сергій Костира.

Давайте без угоди. Я вам дам адреси, ви мені давайте гроші!

Фраза, від якої потрібно тікати.

Якщо ви потрапите в халепу та натрапите на аферистів, то не зможете пред’явити брокеру жодних претензій.

Усі ваші дії мають бути зафіксовані на папері. Якщо ви користуєтеся послугами брокера, договір посередницьких послуг обов’язковий.

Документ дозволить вимагати компенсацію у разі шахрайства.

Якщо у вас є знайомі адвокати, попросіть їх перевірити всі обставини та документи. Є знайомий нотаріус – нехай він перевірить обмеження або обтяження на житловій площі.

Я все-таки “попав”. Що робити?

Згодна, зі сторони будь-яка подібна ситуація виглядає легшою і зрозумілішою. У нашому випадку жертва вчасно розкусила аферу та припинила спроби шахрая нажитися.

Щоправда поки невідомо, де тепер гуляють копії документів, і чи не обернеться такий проступок таємно оформленим кредитом.

За словами адвокатів, будь-яка афера з орендою квартири – кримінально каране діяння, тому потрібно негайно звертатися у поліцію.

– Вам потрібно викликати поліцію і написати заяву про шахрайство. Особа, зловживаючи вашою довірою, представилася власником житла і надала вам можливість пожити за гроші. Однак такого права у неї не було, оскільки особа не є власником, – пояснює Сергій Костира.

У поліції зізнаються, скарги на афери з орендою житла надходять досить часто. Однак назвати конкретну цифру правоохоронці не змогли.

Окрему статистику по квартирних аферистах не ведуть.

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Все перелічене зовсім не говорить про те, що потрібно відмовитися від оренди житла та перестати довіряти брокерам.

Однак при пошуку квартири будьте трішки уважнішими. Не лінуйтеся зайвий раз перевірити не тільки наявність документів, але і їх справжність.

Більше того, не нехтуйте можливістю укласти офіційний договір. У разі найменшого непорозуміння з орендодавцем, він допоможе захистити самого себе.

Часом один папірець і витрачений в інтернеті час може неабияк заощадити ваші гроші та зберегти здоров’я. А це куди важливіше!

Тільки на поліцію сподіватися теж не варто. У таких ситуаціях краще діяти самому та якомога оперативніше.

Скиньте копії паспортів аферистів у Facebook і розкажіть про шахрайство в різних групах із пошуку житла. Це підвищить шанси знайти аферистів і вбереже інших потенційних жертв від неприємностей.

Марина Корзун.

Фото: Pixabay