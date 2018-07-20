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Чийгоз: Важкий стан Балуха ігнорують

У СІЗО окупованого Сімферополя не враховують важкий стан українського політв’язня Володимира Балуха.

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Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз заявив, що в СІЗО окупованого Сімферополя не враховують важкий стан українського політв’язня Володимира Балуха і продовжують тримати його в загальній камері, передає Крим.Реалії.

– Володимир Балух продовжує знаходитися в загальній камері. Адміністрація СІЗО не враховує важкий стан і не переводить його в більш м’які умови, – сказав Чийгоз.

За його словами, політв’язня потрібно перевести в камеру з двома ув’язненими, проте співробітники СІЗО продовжують тримати його в загальній камері.

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До слова, мати українського політв’язня Володимира Балуха відмовилася просити президента РФ Володимира Путіна про помилування сина.

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