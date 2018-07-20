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ДніпроАзот відновлює виробництво хлору для очищення води

ДніпроАзот повідомив про відновлення роботи хлорної групи цехів.

Вода з-під крану

Підприємство ДніпроАзот відновлює виробництво рідкого хлору, який необхідний для очищення води, повідомляє прес-служба ДніпроАзоту.

– Наразі на підприємстві закінчені підготовчі роботи до включення виробництва. Найближчим часом очікується випуск першої продукції, – йдеться у повідомленні.

З питань постачання підприємство просить звертатися до відділу реалізації для укладення прямих договорів.

Читайте: Хлорування води: чи існує життя без хімікату?

До слова, СБУ почала перевірку посадових осіб ПАТ ДніпроАзот.

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