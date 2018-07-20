Два роки без Шеремета: убивці не знайдені. У Києві акція

Рівно 2 роки тому в центрі Києва вбили відомого журналіста Павла Шеремета. О 7.45 ранку на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького вибухнула його машина.
На відео, яке вилучили з камер спостереження, зафіксовано, як вибухівку підкладають невідомі чоловік і жінка. Українські правоохоронці гучно заявляли про ретельне розслідування, про залучення ФБР, під особистий контроль справу брали начальники.
Та два роки минули – а ні замовників, ні виконавців. Слідство, ніби, триває, хід розслідування не розголошують. Слідство, грунтуючись на низці факторів, вважає дуже ймовірним російський слід у вбивстві журналіста Павла Шеремета і низки українських високопоставлених офіцерів, повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
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Розслідування у 2017-2018
- У кінці 2017 глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що особи, які вчинили вбивство журналіста Павла Шеремета, як і раніше не встановлені.
- За словами директора департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, російське громадянство журналіста Павла Шеремета ускладнює розслідування справи про його вбивство, тому що неможливо провести слідчі дії на території країни-агресора, пише Інтерфакс-Україна.
- Головне слідче управління Національної поліції України заявляє, що засекретило усі судові рішення у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета заради захисту життя осіб, які беруть участь у відповідному кримінальному провадженні, повідомляла Українська правда.
- Місія ООН з прав людини в Україні висловила стурбованість відсутністю прогресу в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.
Сьогодні до місця події жителі і гості столиці приносять квіти, а громадські активісти тримають плакати, на яких написано: “20.07.2016. Київ. Павло Шеремет. Два роки. Убивці досі не знайдені”.
Пам’ять загиблого Шеремета вшанувала надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марія Йовановіч, пише Інтерфакс-Україна.
Фото: Twitter/Kyrylo Loukerenko.
Нагадаємо, у розслідуванні вбивства Шеремета слідство допустило серйозну помилку. Вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна – і, як виявилося, найважливіша камера – була не вилучена.
Фото: УНІАН