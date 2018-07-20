Два роки без Шеремета: убивці не знайдені. У Києві акція

Рівно 2 роки тому в центрі Києва вбили відомого журналіста Павла Шеремета. О 7.45 ранку на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького вибухнула його машина.

На відео, яке вилучили з камер спостереження, зафіксовано, як вибухівку підкладають невідомі чоловік і жінка. Українські правоохоронці гучно заявляли про ретельне розслідування, про залучення ФБР, під особистий контроль справу брали начальники.

Та два роки минули – а ні замовників, ні виконавців. Слідство, ніби, триває, хід розслідування не розголошують. Слідство, грунтуючись на низці факторів, вважає дуже ймовірним російський слід у вбивстві журналіста Павла Шеремета і низки українських високопоставлених офіцерів, повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

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Розслідування у 2017-2018

У кінці 2017 глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що особи, які вчинили вбивство журналіста Павла Шеремета, як і раніше не встановлені.

За словами директора департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, російське громадянство журналіста Павла Шеремета ускладнює розслідування справи про його вбивство, тому що неможливо провести слідчі дії на території країни-агресора, пише Інтерфакс-Україна.

Головне слідче управління Національної поліції України заявляє, що засекретило усі судові рішення у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета заради захисту життя осіб, які беруть участь у відповідному кримінальному провадженні, повідомляла Українська правда.

Місія ООН з прав людини в Україні висловила стурбованість відсутністю прогресу в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Сьогодні до місця події жителі і гості столиці приносять квіти, а громадські активісти тримають плакати, на яких написано: “20.07.2016. Київ. Павло Шеремет. Два роки. Убивці досі не знайдені”.

Пам’ять загиблого Шеремета вшанувала надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марія Йовановіч, пише Інтерфакс-Україна.

Фото: Twitter/Kyrylo Loukerenko.

Нагадаємо, у розслідуванні вбивства Шеремета слідство допустило серйозну помилку. Вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна – і, як виявилося, найважливіша камера – була не вилучена.

Фото: УНІАН