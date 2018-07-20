PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Два роки без Шеремета: убивці не знайдені. У Києві акція/

Два роки без Шеремета: убивці не знайдені. У Києві акція

Рівно 2 роки тому в центрі Києва вбили відомого журналіста Павла Шеремета. О 7.45 ранку на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького вибухнула його машина.

На відео, яке вилучили з камер спостереження, зафіксовано, як вибухівку підкладають невідомі чоловік і жінка. Українські правоохоронці гучно заявляли про ретельне розслідування, про залучення ФБР, під особистий контроль справу брали начальники.

Та два роки минули – а ні замовників, ні виконавців. Слідство, ніби, триває, хід розслідування не розголошують. Слідство, грунтуючись на низці факторів, вважає дуже ймовірним російський слід у вбивстві журналіста Павла Шеремета і низки українських високопоставлених офіцерів, повідомив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Читайте: Журналіста Павла Шеремета внесли у Меморіал у Вашингтоні

Розслідування у 2017-2018

  • У кінці 2017 глава Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що особи, які вчинили вбивство журналіста Павла Шеремета, як і раніше не встановлені.
  • За словами директора департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, російське громадянство журналіста Павла Шеремета ускладнює розслідування справи про його вбивство, тому що неможливо провести слідчі дії на території країни-агресора, пише Інтерфакс-Україна.
  • Головне слідче управління Національної поліції України заявляє, що засекретило усі судові рішення у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета заради захисту життя осіб, які беруть участь у відповідному кримінальному провадженні, повідомляла Українська правда.
  • Місія ООН з прав людини в Україні висловила стурбованість відсутністю прогресу в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

Сьогодні до місця події жителі і гості столиці приносять квіти, а громадські активісти тримають плакати, на яких написано: “20.07.2016. Київ. Павло Шеремет. Два роки. Убивці досі не знайдені”.

Пам’ять загиблого Шеремета вшанувала надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марія Йовановіч, пише Інтерфакс-Україна.

Фото: Twitter/Kyrylo Loukerenko.

Нагадаємо, у розслідуванні вбивства Шеремета слідство допустило серйозну помилку. Вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна – і, як виявилося, найважливіша камера – була не вилучена.

Фото: УНІАН

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка