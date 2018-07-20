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﻿﻿Free Sentsov, Free Crimea! Бумбокс дав концерт на адмінмежі з Кримом

Український гурт Бумбокс провів концерт на адміністративному кордоні з Кримом на підтримку політв’язнів.

Банер Free Sentsov, Free Crimea перед сценою розвернули в бік анексованого півострова, повідомляє Радіо Свобода.

– Ми назвали це Концерт для землі, бо не очікували великого скупчення людей. Хотілося грати просто в полі тієї території, на яку ми не можемо приїхати вільно й зіграти, – сказав соліст гурту.

Глядачами концерту, зокрема, стали кримчани, які перетинали адмінкордон півострова з материкової України.

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Для концерту побудували сцену на пункті пропуску Каланчак. Акція стане частиною документального фільму Зворотний квиток про політв’язнів і окупацію Криму.

На концерті Андрій Хливнюк виконав пісню Наодинці, звертаючись до українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в Росії.

Раніше Факти ICTV писали, що у СІЗО окупованого Сімферополя не враховують важкий стан українського політв’язня Володимира Балуха.

Фото: Олексій Согомонов

Відео: Olga Chertkova

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