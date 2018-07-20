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Грози і град: в Україні погіршиться погода

До кінця доби 20 липня в Україні оголосили штормове попередження.

До кінця доби 20 липня на території України очікуються грози, град та сильний вітер, попереджає Укргідрометцентр.

– До кінця доби 20 липня в більшості областей грози, у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях місцями шквали 15-20 м/с, град, сильний дощ, – йдеться у повідомленні.

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До слова, погода на вихідних в Україні очікується дощова, але температура повітря буде високою.

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